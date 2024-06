O zagueiro Dirceu está fora do próximo jogo do Caxias. O jogador sentiu o músculo posterior da coxa no empate em 2 a 2 com o Náutico e foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo. Lucas Ryan entrou em seu lugar. Com isso, o jogador não enfrentará o Sampaio Corrêa, em confronto marcado para quarta-feira (12), às 19h, em São Luis.