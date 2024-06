O quinto ponto do Caxias no Campeonato Brasileiro da Série C foi conquistado abaixo de muito suor em Recife. Diante do Náutico, a equipe de Argel saiu perdendo, depois de um primeiro tempo inferior, buscou a virada na etapa final, mas cedeu o empate nos acréscimos no estádio dos Aflitos. Mais uma vez, a equipe não conseguiu segurar a vitória, bem como havia acontecido em João Pessoa, no 1 a 1 contra o Botafogo-PB.