Vale mais do que três pontos. Quando o Caxias pisar no gramado do Estádio Centenário, a partir das 16h30min de domingo (2) para encarar o Figueirense, algo certamente passará na mente dos atletas. O período de 35 dias sem jogos devido às enchentes no Rio Grande do Sul ficou pra trás, deixando um rastro de tristeza e, ao mesmo tempo, de esperança a todos.