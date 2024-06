O grupo de jogadores do Caxias realizou um trabalho de finalização a gol na manhã desta sexta-feira (31) no CT Baixada Rubra. Com apenas um marcado em dois jogos, o ataque grená precisa ser efetivo para que o clube conquiste a primeira vitória na Série C 2024 no domingo (2). A retomada grená na competição, após a parada pelas enchentes no Estado, será contra o Figueirense, a partir das 16h30min, no Estádio Centenário.