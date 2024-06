A campanha de permanência do Juventude na Série A, e de sonhar com algo a mais no Brasileiro, passa pelo Estádio Alfredo Jaconi. O time alviverde fará seu terceiro em casa na competição. O duelo diante do Atlético-GO, nesta quarta-feira (5), às 19h, atrasado pela quinta rodada, será o reencontro com o torcedor jaconero, após 38 dias sem partidas em Caxias do Sul.