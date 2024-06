Uma das novidades na escalação do Juventude na volta do clube ao Brasileirão, diante do Fluminense, no fim de semana, foi Marcelinho. E o atacante teve um bom desempenho no empate em 1 a 1, no Maracanã. Com dribles e velocidades, o jogador aproveitou os espaços na marcação carioca, fez tabelinhas com Nenê e mostrou que pode ser uma alternativa interessante no time de Roger para a sequência de campeonato.