O atacante Werik Popó ficou apenas oito minutos em campo na partida contra o Fluminense, no Maracanã, na retomada do Juventude no Campeonato Brasileiro. No último sábado (1º), o atleta entrou aos 30 minutos do segundo tempo. Logo no primeiro lance, o jogador recebeu um cartão amarelo após uma falta desnecessária. Depois, finalizou uma bola após o árbitro ter apitado uma falta de ataque e levou o segundo amarelo. Com a expulsão, o time ficou com um a menos e procurou se defender para segurar o empate em 1 a 1. O técnico Roger Machado revelou que conversou com o atleta depois da partida.