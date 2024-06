O Juventude encerrou na manhã, desta terça-feira (4), a preparação para o jogo contra o Atlético-GO, em duelo atrasado pela quinta rodada do Brasileirão. Em treinamento fechado à imprensa, o técnico Roger Machado encaminhou o time titular. O treinador segue sem contar com o meia Jean Carlos, mas terá o retorno do volante Caíque.