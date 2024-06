O Departamento das Categorias de Base do Juventude confirmou, nesta segunda-feira (24), a participação do clube na Taça Brasil Soccer Cup sub-16. O torneio ocorre de 6 a 13 de julho em Macaé, no Rio de Janeiro. O Verdão, que participa pela primeira vez do campeonato, será comandado pelo treinador Fernando Garcia. O Ju estará na chave C, ao lado de Ajax Macaé, Carapebus e Prata de Casa.