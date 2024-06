Da mesma forma que o elenco do Juventude terá reforços a partir da reabertura da janela de transferências, o grupo pode ter algumas saídas. Uma delas é do atacante Rildo. O jogador está por empréstimo ao alviverde até o fim da Série A. Ele pertence ao Santa Clara, de Portugal. A janela do futebol brasileiro reabre no dia 10 de julho.