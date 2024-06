O Juventude terá mais desfalques para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira (26), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi. As duas peças são do sistema defensivo e titulares absolutos da equipe. O goleiro Gabriel Vasconcellos e o zagueiro Zé Marcos levaram o terceiro cartão amarelo durante o jogo contra o Palmeiras, no último domingo, na derrota por 3 a 1, fora de casa.