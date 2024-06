Divisão de Acesso Notícia

Esportivo anuncia contratação do técnico China Balbino

Treinador comandou o São José no Gauchão e Série C. Profissional chega para substituir Gustavo Papa, demitido após derrota e confusão em partida com o Brasil de Farroupilha, na noite de quarta-feira (19)

20/06/2024 - 17h43min