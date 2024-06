Troca no comando Notícia

Após derrota e agressões de torcedores no vestiário, Esportivo demite o técnico Gustavo Papa

Treinador deixa o clube na 6ª colocação do Grupo A, com 10 pontos em oito jogos disputados. Depois do jogo contra o Brasil-Far na última rodada, torcedores invadiram o vestiário da equipe e agrediram os jogadores

20/06/2024 - 12h56min