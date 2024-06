O Juventude perdeu uma grande oportunidade em Bragança Paulista. Após sair atrás do placar e ver o adversário ter um atleta expulso aos 11 minutos do primeiro tempo, o time alviverde empatou, desperdiçou muitas chances de virar a partida e acabou sendo castigada no fim. Melhor para o Bragantino, que venceu por 2 a 1. Helinho fez os dois gols da equipe paulista e Mandaca fez o do Verdão.