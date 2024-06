O Juventude não perdeu desde o retorno dos jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. O Alviverde já disputou três jogos e tem dois empates e uma vitória. O time do técnico Roger Machado enfrentou o Fluminense na primeira partida oficial após a paralisação. Mostrando um bom futebol, o time empatou em 1 a 1. Na sequência, a equipe venceu o Atlético-GO por 1 a 0. O duelo foi no Estádio Alfredo Jaconi. Já diante do lanterna, o Juventude ficou no 1 a 1 e enfrentou muitas dificuldades. O executivo de futebol, Júlio Rondinelli, avaliou o retorno do time no Brasileirão.