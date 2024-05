Após o adiamento de todos os jogos dos clubes gaúchos até segunda-feira (6), o Juventude alterou o seu planejamento para a sequência da semana. Em razão da chuva que atinge o estado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um comunicado transferindo todas as partidas envolvendo clubes do Rio Grande do Sul em todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Assim, o jogo do alviverde contra o Atlético-GO, na próxima segunda-feira (6), será reagendado pela entidade. Uma nova data será informada.