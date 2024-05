Nesta segunda-feira (27), acontece uma reunião extraordinária, às 14h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, com a presença dos 20 presidentes dos clubes que disputam o Brasileirão Série A. Neste Conselho Técnico, o Juventude estará representado por Fábio Pizzamiglio. Ele os presidentes da dupla Gre-Nal se reúnem antes com os mandatários da CBF, Ednaldo Rodrigues, e Luciano Hocsman, da FGF, para levar algumas demandas.