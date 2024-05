A volta do Juventude aos gramados, diante do Fluminense, no dia 1º de junho, no Maracanã, terá uma novidade. O clube alviverde anunciou nesta sexta-feira (24) que os números das camisas dos atletas vão carregar as cores do Rio Grande do Sul. A ideia do Verdão é atrair a atenção de todos para que as colaborações continuem e as famílias atingidas pelas enchentes no Estado sigam recebendo o suporte para que retomem suas vidas o mais rápido possível.



Além disso, no peito das camisas será estampado um patch com a frase “Povo forte, aguerrido e bravo”, alusão ao Hino Riograndense.