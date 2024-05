O Sesc Caxias do Sul já tem definida a programação do Dia do Desafio (DDD) 2024. O tradicional evento ocorre há décadas, sempre na última quarta-feira de maio, com uma série de atividades especiais que visam incentivar a prática de atividades físicas e combater o sedentarismo. Nesta edição, no dia 29 de maio, frente à crise gerada pelas enchentes na região e no Estado, as ações serão especialmente voltadas à solidariedade, com iniciativas que visam arrecadar donativos aos mais afetados pela tragédia climática, e conta com parceria do Sesi e Sest/Senat.