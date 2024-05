Marcelo Casanova encerrou a fase das principais competições do Judô Paralímpico antes dos Jogos de Paris com mais uma medalha. Neste domingo (19), em Tbilisi, na Geórgia, o atleta do Recreio da Juventude, de Caxias do Sul, foi bronze na terceira etapa do ano no Grand Prix da Federação Internacional de Esportes Para Cegos (IBSA).