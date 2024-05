Nesta sexta-feira (17) foram convocados os atletas que representarão o Brasil na disputa do Sul-Americano de 12 anos no Paraguai. Entre os selecionáveis está o gaúcho Vitor Moares, "o Vitinho", que faz parte do projeto Lapidando Tenistas, de Vacaria. A competição ocorre em Assunção de 24 a 29 de junho. O evento é classificatório para a Copa Cosat da mesma categoria, disputada no final do ano em local a ser definido.