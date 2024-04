A tradicional Copa RS Banrisul de Tênis chegaria em sua 58ª edição nesta quarta-feira (1º), em Vacaria. Mas o mau tempo que predomina em todo o Rio Grande do Sul fez com que o evento fosse adiado pela organização. As fortes chuvas e os bloqueios nas estradas impossibilitaram a vinda da maioria das delegações inscritas. Uma nova data será divulgada em breve.