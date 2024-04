Não deu para Bia Haddad Maia em Madri. Apesar de um ótimo primeiro set, quando saiu de uma desvantagem de 2/4, para fechar em 6/4, a brasileira acabou sofrendo a virada da polonesa Iga Swiatek, que venceu os sets seguintes por 6/0 e 6/2, após 2h26min de partida, e garantiu vaga nas semifinais do WTA 1000 pela segunda temporada seguida. Em 2023, a número 1 do mundo ficou com o vice-campeonato na Caja Mágica.