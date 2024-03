Atleta do projeto Lapidando Tenistas, de Vacaria, o jovem Vitor Moraes, o Vitinho, foi campeão de duplas e vice-campeão de simples na categoria 12 anos do Banana Bowl, em São Paulo. O torneio é um dos mais tradicionais para as jovens promessas da modalidade e considerado o mais importante infantojuvenil da América Latina. A organização é da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).