O Juventude busca uma vitória convincente diante do Athletico-PR para provar ao seu torcedor que o revés no Estádio Nilton Santos foi um acidente no percurso da Série A do Brasileiro. O time entra em campo neste domingo (28), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. Entre os tantos desfalques, o técnico Roger Machado vai contar com uma peça importante, o seu motorzinho do meio-campo. O volante Jadson retorna de suspensão. Ele vê a equipe com uma missão na próxima rodada.