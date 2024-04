O Juventude está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E o retorno com uma boa perspectiva para a sequência. Foi com empate, em 1 a 1, fora de casa, diante do Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, que o Verdão iniciou sua caminhada. A atuação alviverde foi boa e, por pouco, não saiu com uma vitória em Santa Cataria.