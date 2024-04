A atuação foi melhor do que o resultado. Com mais volume de jogo do que o adversário e criando oportunidades, o Juventude acabou ficando no empate em 1 a 1 com o Criciúma, na estreia das duas equipes no Brasileirão 2024. O jogo foi realizado no Estádio Heriberto Hülse, no interior de Santa Catarina.