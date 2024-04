Quando o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos apitar o começo da partida entre Cricíuma e Juventude, no Estádio Heriberto Hulse, o alviverde estará em campo no seu 20º Campeonato Brasileiro da Série A. É uma marca histórica para um clube do interior do Rio Grande do Sul. O vice-campeão gaúcho de 2024 resgatou o seu protagonismo.