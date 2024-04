Após o vice do Campeonato Gaúcho, o elenco de jogadores do Juventude teve uma semana para descansar e treinar. A última atividade foi realizada na manhã desta sexta-feira (12), no Centro de Treinamentos do clube. O trabalho foi de portões fechados e a imprensa não teve acesso. Neste sábado (13), às 18h30min, o alviverde encara o Criciúma pela primeira rodada do Brasileirão.