Ainda tímido e se acostumando ao clima da Serra Gaúcha, o lateral-direito João Vitor foi apresentado pelo Juventude. Com apenas 21 anos, o jogador foi um dos destaques do Gauchão no São Luiz de Ijuí. Pelo rubro, o atleta foi campeão da Recopa Gaúcha em cima do Grêmio. Com o fim da participação da equipe de Ijuí no Estadual, o Juventude viu a possibilidade em contratar um jovem talentoso. Em poucos dias ele percebeu uma mudança drástica de rotina. Agora, o jovem divide o vestiário com jogadores que cresceu vendo apenas pela televisão, como Nenê, Gilberto e Alan Ruschel.