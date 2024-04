O técnico Roger Machado não poderá repetir o trio ofensivo das semifinais e finais do Gauchão para a estreia do Brasileirão. O atacante Edson Carioca virou desfalque do Juventude para o começo da competição. O atleta voltou a sentir a coxa direita e fica de fora das primeiras rodadas. Ele não estará diante do Criciúma, no próximo sábado (13), às 18h30min, no Estádio Heriberto Hulse.