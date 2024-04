O Juventude confirmou, nesta sexta-feira (12), a contratação do volante Thiago Conti, 27 anos. Thiaguinho, como é conhecido, tem passagens por clubes como Corinthians e Botafogo. O atleta assina contrato definitivo com o Verdão até o final da temporada. Em 2024, Thiago defendeu o Água Santa na disputa do Campeonato Paulista. No Juventude, o volante já participou das primeiras atividades sob o comando do técnico Roger Machado e estará à disposição para a estreia no Brasileirão.