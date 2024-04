O Juventude estreia no Campeonato Brasileiro, neste sábado (13), às 18h30min, diante do Criciúma, no estádio Heriberto Hulse. É o começo da caminhada alviverde na elite do futebol nacional. O técnico Roger Machado tem os desfalques do zagueiro Danilo Boza, que já ficou fora das finais contra o Grêmio, do lateral-esquerdo Alan Ruschel e do atacante Edson Carioca.