Próximo de estrear no Campeonato Brasileiro, o Juventude segue reforçando o elenco comandado pelo técnico Roger Machado. O Departamento de Futebol do Verdão confirmou, nesta sexta-feira (12), a contratação por empréstimo do atacante Marcelinho, 21 anos. O atleta, que tem vínculo com a Tombense, disputou o Paulistão pelo Santos. Marcelinho assinou com o Ju até o final da temporada.