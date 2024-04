Chegou a hora de reagir. No domingo (28), diante do Botafogo, em João Pessoa-PB, será apenas a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, mas o Caxias já tem que dar uma resposta à torcida depois da péssima impressão deixada na estreia, com a goleada sofrida para o Athletic. E ninguém melhor do que alguém que já viu o clube viver altos e baixos e dar a volta por cima para falar sobre o aprendizado deixado na partida passada. É o caso do experiente zagueiro Dirceu, de 36 anos.