O técnico Argel Fuchs ganhou mais um problema para escalar o time do Caxias que encara o Botafogo, na Paraíba, pela segunda rodada da Série C 2024, no domingo (28). O atacante Gabriel Silva torceu o tornozelo durante o jogo contra o AThletic-MG no sábado e iniciou o tratamento no clube para saber a gravidade da lesão.