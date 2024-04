O Caxias iniciou a semana tentando virar uma das páginas mais deslustrosas de sua história. A estreia no Campeonato Brasileiro da Série C 2024 gerou muitas expectativas ao torcedor grená. E todas elas foram desmanchadas logo a um minuto de partida quando o time de Argel sofreu o primeiro gol da derrota de 4 a 0 para o Athletic-MG, em pleno Estádio Centenário. Nesta semana, o clube busca remobilizar o elenco, aposta nas mudanças do time que o técnico Argel fará para a partida diante do Botafogo-PB, no domingo (28) e ainda está prestes a anunciar mais dois reforços para a sequência de competição.