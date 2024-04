O Caxias estreou na Série C 2024 no último sábado (20) e o resultado não foi nada animador para a sequência da competição. A equipe comandada por Argel Fuchs sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Athletic-MG diante de seu torcedor, que ao final do jogo, vaiou e criticou o desempenho do time grená. Os gols da equipe mineira foram marcados por Marcelo, contra, e Jonathas em três oportunidades.