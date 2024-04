A noite deste sábado, 20 de abril de 2024, ficará marcada de forma negativa na história do Caxias. Após nove anos longe da Série C, o retorno foi traumático e constrangedor. O time grená foi goleado, por 4 a 0, no Estádio Centenário, para o Athletic. Tudo deu errado. Com direito a gol contra de Marcelo e expulsão do zagueiro Lucas Cunha, após o apito final do primeiro tempo.