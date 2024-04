O reencontro do Caxias com o Campeonato Brasileiro da Série C foi emblemático, mas pelo lado negativo. Irreconhecível em campo, o clube grená sofreu uma goleada histórica de 4 a 0 para o Athletic, na noite de sábado (20), no Estádio Centenário. Os gols foram anotados por Marcelo, contra, e Jonathas em três oportunidades.