Ninguém escapou das vaias do torcedor do Caxias após a estreia vexatória do time na Série C 2024. Mas o único atleta que deu a cara a tapa e falou na saída de campo, após a derrota para o Athletic-MG, foi o lateral-direito Marcelo, um dos mais vaiados, pelo gol contra e desempenho abaixo na partida.