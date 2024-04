As mudanças prometidas dentro de campo pela direção e comissão técnica do Caxias, para a partida contra o Botafogo-PB, passam pela recuperação de alguns atletas. O atacante Vitor Feijão e o volante Pedro Cuiabá tiveram desconforto muscular na goleada sofrida pelo grená diante do Athletic-MG, na 1ª rodada da Série C 2024. Pelo mesmo motivo, o atacante Robinho ficou de fora do duelo contra os mineiros. Mas os três atletas devem reunir condições para viajar até a Paraíba, na sexta-feira (26).