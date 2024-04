A intertemporada do Caxias começou. O foco, agora, é total na preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Depois do título do interior, no Gauchão, o elenco comandado pelo técnico Argel Fuchs retomou as atividades. Entre os remanescentes da campanha do Estadual está o zagueiro Cézar Henrique.