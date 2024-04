O Caxias oficializou nesta segunda-feira (1º) a saída do lateral-direito uruguaio Nicolás Lugano, de 23 anos. O jogador tinha contrato até o fim da temporada 2024. No entanto, em comum acordo, ambas as partes encerraram o vínculo. Ele foi relacionado para algumas partidas do Gauchão, mas não foi utilizado.