O Caxias inicia a preparação, nesta segunda-feira (1º), para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. A competição inicia no final de semana dos dias 20 e 21 de abril, diante do Athletic, no Estádio Centenário. E a direção grená confirmou o primeiro reforço para o início da competição. Trata-se do lateral-esquerdo Mateus Mendes, de 32 anos.