Após a eliminação para o Grêmio nas semifinais e ficar com o título de campeão do Interior Gaúcho, o volante Barba avaliou de forma positiva a campanha do Caxias no Gauchão 2024. Emprestado pelo Grêmio Novorizontino até o final de 2024, o jogador de 25 anos foi um dos destaques na campanha grená e atuou em nove partidas, sendo oito como titular.