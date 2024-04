Juventude e Inter vão se enfrentar três vezes em menos de um mês. O primeiro confronto desta sequência será nesta quarta-feira (1º) pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será no Estádio Beira-Rio, às 21h30min. Depois, as equipes jogam pelo Brasileirão no dia 13 de maio, segunda-feira, às 21h, também em Porto Alegre. O terceiro jogo será no dia 22 de maio, às 21h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. O último confronto será válido pela partida de volta da Copa do Brasil.