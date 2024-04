No próximo domingo (21), Caxias do Sul vai sediar a 9ª Copa de Saltos, na Hípica da Serra - Escola de Equitação. O evento deve reunir aproximadamente 120 cavaleiros e amazonas de todo o Rio Grande do Sul. A atividade, ainda terá pontuação válida para a 2ª Etapa do ranking de Saltos da LHVS (Liga Hípica do Vale dos Sinos).