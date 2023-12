A caxiense Vitória Rizzi de Almeida, 21 anos, participou da Copa do Brasil, que ocorreu entre os dias 14 e 17 de dezembro no clube hípico de Santo Amaro, em São Paulo. Ela e o cavalo Apollo foi o único conjunto caxiense a saltar na prova. Foram 110 competidores, com dois destes, representando a Federação Gaúcha de Esportes Equestres - FGEE. Apenas 35 conjuntos avançaram para a final.