O começo do Juventude no Brasileirão empolgou o torcedor. O time tem 66% de aproveitamento com um empate e uma vitória na Série A. Longe de qualquer instabilidade, como enfrenta o São Paulo com nenhum ponto, o Papo quer manter a boa fase nesta terceira rodada da competição. No domingo (21), às 18h30min, a equipe encara o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O adversário traz boas lembranças ao torcedor jaconero, principalmente a de 1999, quando o time conquistou o título da Copa do Brasil ao calar mais de 100 mil no Maracanã.